Şanlıurfa'da 1 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin kaçak makaron ve 425 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede durumundan şüphelendiği bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, kaçak olarak tespit edilen 1 milyon 500 bin makaron ve 425 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Olayla soruşturma başlatıldı.