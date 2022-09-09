İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi: 3 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarmanın düzenlediği operasyonla 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği operasyonla 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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