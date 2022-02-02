İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şanlıurfa'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Hilvan karayolunda gruplar halinde yürüyen yabancı kişileri görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yabancı uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 10 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenler, Şanlıurfa İl Göç İdaresine götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.