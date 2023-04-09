İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 10 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da polisin takibi sonucu 10 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polisin takibi sonucu 10 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirlediği şahısları takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken yaptıkları aramada ise bidonun içerisine gizlenmiş 10 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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