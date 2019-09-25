Şanlıurfa'da 10 milyon ağaç toprakla buluşacak

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından başlatılan ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum tarafından desteklenen “Zeytin temalı ağaçlandırma kampanyası” için hazırlıklar devam ediyor.

İlk etapta 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefiyle başlayan çalışmalar kapsamında Orman Bölge

Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ağaçlandırma icra komisyonları, Vali Abdullah Erin başkanlığında bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ağaçlandırma yapılacak alanların belirlenmesi, kampanyaya halkın katılımının sağlanması, toplumun ağaçlandırma faaliyetlerini benimsemesi ve sahiplenmesi, faaliyetlere katkı verecek olanların koordine edilmesi, kampanya görselleştirme çalışmaları gibi konuların değerlendirildiği toplantıda, komisyonlar yaptıkları çalışmaları açıkladılar. Ekim ayında başlatılacak ağaçlandırma kampanyasına başta kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların büyük bir heyecanla başlaması ve bu faaliyetin koordineli bir şekilde uzun vadeli yürütülmesinin önemine değinen Vali Erin, ağaçlandırma kampanyasında öncelikli alanlara dikkat çekti. Vali Erin, şehir merkezlerinde ağaçlandırılabilecek alanlar başta olmak üzere, ilçe giriş çıkışları, karayolları güzergâhları gibi alanların kısa sürede kendini hissettirecek boylu fidanlarla yapılmasının, vatandaşların bu kampanyayı sahiplenmeleri ve heyecanın korunması için önemli olduğunu ifade etti. Bu sezon dikilecek fidan miktarında hedefin en az 10 milyon olduğunu ve hazırlıkların buna göre planlanmasını isteyen Vali Erin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşme neticesinde istenilen miktarda fidanın temin edileceği sözünü aldıklarını, bunun Şanlıurfa için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Ağaçlandırma faaliyetlerinin özellikle çocukların hafızalarında yer etmesi için Milli Eğitim camiasına seslenen Vali Erin, öğretmenler ve okul idarecilerinin haftada en az bir gün iş elbiseleri giyerek okul bahçeleri ve çevresinde ağaçlandırılabilecek alanlarda faaliyetler icra etmesini istedi.

Kamuya ait ağaçlandırma yapılabilecek alanların açıklandığı toplantıda, mülkiyeti hazineye ait olan 14 bin dekar alanın ağaçlandırma sahası olarak belirlenmesi için ilgili bakanlıklardan onayın alındığı, 22 bin dekarlık başka bir alanın da ağaçlandırma sahası olarak tahsis edilmesi için talepte bulunulduğu belirtildi. Ağaçlandırma yapılacak alanlarda işgale kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eden Vali Erin, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.