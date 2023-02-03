İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa’da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 göçmen yakalandı.

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör ise gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde şüphelinin adresinde arama yaptı. Yapılan aramada, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 101 düzensiz göçmen yakalandı. Bitkin ve aç olan göçmenlere, İl Jandarma Komutanlığına götürülerek yemek verildi. Karınları doyurulan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan organizatör M.Ş. ve S.D., jandarma karakoluna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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