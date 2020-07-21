İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından bir araçta yapılan aramada 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 65 adet şarj aleti ile 72 şarj kablosu ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklanırken 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.