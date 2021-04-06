Şanlıurfa'da 104 emekli amirale tepkiler sürüyor

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları (STK), 104 emekli amiralin bildirisine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Gece yarısı bir bildiri yayımlayan 104 emekli amirale tepkiler sürüyor. Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları (STK) adına açıklama yapan TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Sadık Sade, millet iradesinin yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar sonrası yurt genelinde her kesimden tepkiler sürüyor. Emekli amiraller tarafından yayımlanan bildiri kınanmaya devam ediyor. Asrın İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şubesinde bugün birçok STK temsilcisi bir araya gelerek bildiriyi kınadı. Ortak basın açıklamasını STK'lar adına TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Sadık Sade yaptı. Sade açıklamasında, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun idrakine varamayan, milletin iradesini hor görme hadsizliği gösteren 104 emekli amirale ve onun gibi düşünenlere bizim de birkaç çift lafımız var. Milletimiz ‘yüce Türk milleti' diye başlayan ancak devamında bu milleti perişan etme kastıyla ve darbe imasıyla kaleme alınan bu tip bildirilere pabuç bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Bu bildiri metninin bu ülkenin mürekkebiyle yazılmadığından eminiz. Laboratuvarlarda üretilmiş, planlı ve dış mihrakların desteklediği gün gibi aşikar olan bu tip bildiriler, imza atanları ve onaylayanları küçültmekten öteye geçemez. Bu memleketin insanları, ülkemizi yok etmeye çalışan harici düşmanların, dahildeki taşeronlarına itibar etmemektedir. Ülkemiz bin bir türlü badireden geçerken sosyal tesislerde kadeh tokuşturan ve üç maymunu oynayan içi geçmişlerin, bu ülkenin istikbali ile ilgili konularda yapacakları tek şey haddini bilmek ve susmaktır. Aziz milletimize ve yöneticilerimize kendi akıllarınca ayar vermeye çalışanlar öncelikle şunu bilmelidirler ki bu milletin sizin kokuşmuş fikirlerinize ihtiyacı yoktur. Hala öğrenemediyseniz bir kez daha dinleyin. Bu memleketin sahibi bu millettir. Bu memleketin mayası sağlamdır. Bizden gibi görünen ancak ipi başkalarının elinde olan hiçbir kimse ve hiçbir hareket başarıya ulaşamayacaktır. Sinirlerimizi test etmeyin. Bu şanlı millet o rütbeleri verdiği gibi almasını da bilir” ifadelerini kullandı.