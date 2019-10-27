İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 105 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonunda 105 kilo 500 gram esrar ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları doğrultusunda 8 şüpheliye ait iş yeri ve evlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 105 kilo 500 gram esrar, elektronik terazi, 57 kaçak cep telefonu, 31 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, 4 zanlı ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.