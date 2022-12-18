Şanlıurfa'da 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 109 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, 200 paket halinde 109 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.