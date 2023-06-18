Şanlıurfa'da 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 11 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 16 paket halinde toplam 11 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken. olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.