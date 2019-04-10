Şanlıurfa'da 12 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 12 zanlı polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında hırsızlık, tehdit, yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarının da bulunduğu 5 ay ile 21 yıl arasında kesinleşmiş cezaları olan 12 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.