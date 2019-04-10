İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şanlıurfa'da 12 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 12 zanlı polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu için aranan 12 zanlı polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında hırsızlık, tehdit, yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali suçlarının da bulunduğu 5 ay ile 21 yıl arasında kesinleşmiş cezaları olan 12 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.