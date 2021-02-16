İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Şanlıurfa'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada, bir depo içerisinde 12 bin 800 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıtın aktarılmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.