Şanlıurfa'da 132 acemi kasap hastanelik oldu

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan 132 acemi kasap hastanelik oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Kurban Bayramın birinci gününde kılınan namazın ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kesimhanelere akın etti. Bazı acemi vatandaşlar ise kurban keserken çeşitli yerlerinden kendilerini yaraladı. Kentte, kurban kesimi sırasında yaralanan toplam 132 kişi hastanelere başvurdu.

Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, vücudunun çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla yaralandığı belirlendi.

Vatandaşların önemli bir kısmı yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.