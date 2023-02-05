İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da iki araçta 13 kilo 900 gram skunk maddesi ve 600 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da iki araçta 13 kilo 900 gram skunk maddesi ve 600 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yaptı. Yapılan aramada 15 paket halinde 13 kilo 900 gram skunk maddesi ve 600 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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