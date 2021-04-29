Şanlıurfa'da 15 ayda uyuşturucudan bin 68 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 15 ayda narkotik suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 bin 259 kişiden bin 68'i tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 2020 yılı ile 2021 yılının ilk üç ayında yapılan çalışmaların envanteri çıkarıldı. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda, 500 kilo 606 gram eroin, 1 ton 979 kilo 440 gram esrar, 92 kilo 550 gram skunk, 924 adet kök kenevir, 20 bin 266 captagon hap, 19 bin 996 ecstasy hap, 3 bin 937 sentetik ecza, 81 kilo 457 gram metamfetamin, 7 kilo 543 gram sentetik uyuşturucu, 48 gram kokain ile 2 kilo 438 gram Afgan sakızı ele geçirildi. Müdahale edilen 201'i planlı ve eşzamanlı operasyon olmak üzere 6 bin 57 olayda, 7 bin 259 şahsa işlem yapılırken, bu şahıslardan bin 68'i tutuklandı, 704'ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest kaldı.