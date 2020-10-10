İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da 150 koyun yediği bitkiden telef oldu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe kırsalında 150 koyun yediği bitkiden telef oldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe kırsalında 150 koyun yediği bitkiden telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağeteği Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için kırsala götüren çoban, koyunlarının iddiaya göre, yörede Zilasur diye adlandırılan ot ile beslendiğini gördü. Bu sırada koyunlarının bir anda can çekişerek yere yığıldığını gören çoban, durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile veterinerliğe bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, koyunların yörede Zilasur diye adlandırılan ot ile beslenerek zehirlendiğini belirledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.