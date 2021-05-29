Şanlıurfa'da 154 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve çevre illerden çalınan motosikletlerin kırsal mahallelerde satıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 günlük denetim ve şok baskınlarda polis 4 bin motosiklet sorgulaması yaptı. Yapılan çalışmada, şase numarası silinmiş farklı tarihlerde çalıntı olarak araması bulunan ve piyasa değeri 700 bin lira olan 154 motosiklet ele geçirildi. Yapılan denetimlerde ayrıca kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Bazı motosikletler ise trafikten men edildi. 111 kişi hakkında da adli işlem uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.