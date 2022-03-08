İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 158 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde saklanmış 158 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde saklanmış 158 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “Cep Telefonu Kaçakçılığı” suçuyla mücadeleye yönelik ilçe merkezindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evdeki gizli bölmede saklanmış 158 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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