Şanlıurfa'da 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) "hırsızlık" suçundan 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'nin (23) Karpuzcu Mahallesi'ndeki akrabasının evinde gizlendiğini belirledi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü kaçmak isterken yakalandı. M.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.