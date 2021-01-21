Şanlıurfa'da 163 yatırım projesinden 59'u tamamlandı

Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı Ocak dönemi değerlendirme toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında valilik konferans salonunda yapıldı. Devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında kamu kurum kuruluşu yetkililerinin bilgi verdiği toplantıda, belediye başkanlıkları ile meslek kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Toplantı açılışında bir değerlendirme yapan Vali Erin, 2021 yılı Ocak dönemi itibariyle, Şanlıurfa'da 163 yatırım projesi yürütüldüğünü ve bu projelerin toplam bedelinin 7 milyar 373 milyon 944 bin 825 TL olduğunu söyledi. Toplam proje bedelinin 3 milyar 791 milyon 232 bin TL'sinin harcandığını ve dönem sonu itibariyle nakdi gerçekleşmenin yüzde 49 olduğunu belirten Vali Erin, 20 Ocak 2021 tarihi itibariyle 163 projeden 59'unun tamamlandığını açıkladı. İldeki yatırımların genel olarak, ulaştırma-haberleşme, tarım ve enerji sektöründe yoğunlaştığını kaydeden Vali Erin, toplam proje bedelinin yüzde 62,51'inin ulaştırma ve haberleşme, yüzde 15,57'sinin tarım, yüzde 2,55'inin enerji ve yüzde 19,37'sinin diğer sektörlere ait olduğunu söyledi. Vali Erin'in açıkladığı 163 yatırım projesinin 38'i Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine, 25'inin Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğüne, 22'sinin TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğüne, 19'unun Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne, 12'sinin İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, 8'inin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, 7'sinin Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, 6'sının İl Sağlık Müdürlüğüne, 4'ünün Ceylanpınar Belediyesine ve 22'sinin diğer kurumlara ait olduğu belirtildi. Vali Erin'in değerlendirmelerinin ardından, belediyeler yatırımcı kurumlar projeleri hakkında bilgi vererek koordinasyon kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.