Şanlıurfa'da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu madde satmak ve bulundurmaktan 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan uzun süreden beri aranan ve hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan R.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu şahsın kaldığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.