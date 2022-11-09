Şanlıurfa'da 18 yıldır aranan cinayet zanlıları yakalandı

Şanlıurfa'da 2004 yılında işlenen cinayetin zanlıları jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Acaryurt Mahallesi'nde 2004 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında kavga yaşandı. Kavgada silahla vurulan H.A. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken H.A. ve S.A. ise yaralandı. Olayın şüphelileri olan M.B., A.B., E.B. ve H.B. kaçarak izlerini kaybettirdi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uzun süren çalma sonucu 2012 yılında firari şüphelilerden M.B isimli şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 18 yıldır aranan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik uzun süren bir çalışma gerçekleştirildi.

JASAT tarafından yakalandılar

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri A.B., E.B. ve H.B. isimli şüphelilerin sürekli olarak adres değiştirdiklerini, son olarak Akçakale ilçesinde bölge halkından kimliklerini gizleyerek yaşadıkları ve pamuk tarlalarında çalışarak geçimlerini sağladıklarını tespit etti. JASAT dedektifleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.