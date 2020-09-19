Şanlıurfa'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Şanlıurfa Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği'nin çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle katılımın kısıtlı tutulduğu program, şehit kabirlerinin ziyaret edilerek dua edilmesi, şehitlerin hatıralarının sergilendiği müzenin gezilmesi, şehit ve gaziler anısına Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan sunum salonunda izlenmesinin ardından sona erdi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Şanlıurfa Muharip Gaziler Derneği üyeleri katıldı.