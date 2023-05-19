İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Şanlıurfa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkulu bir şekilde kutlandı.


Şanlıurfa'da etkinlikler, şehitlikte çelenk konulmasıyla başladı. 11 Nisan Stadyumu'nda devam eden etkinliklerde, gençler 4x100 metre koşusu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitimi alan gençler, çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.


Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı. Etkinlik, ödül ve hediyelerin dağıtılmasının ardından son buldu.

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