Şanlıurfa'da 19 Mayıs satranç turnuvası

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik Haftası çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile satranç il temsilciliği tarafından düzenlenen Gençlik Haftası Satranç turnuvasının startı verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen turnuvaya gençler kadar çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvaya katılan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.