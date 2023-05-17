Şanlıurfa'da 19 Mayıs tenis turnuvası

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tenis Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik Haftası çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek olan tenis turnuvasının startı verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyasında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 13 yaş üstü Bay ve Bayanlar kategorilerinde düzenlenen turnuvaya gençler kadar çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

16 - 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya katılan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler.