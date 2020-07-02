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Şanlıurfa'da 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ile 15 şarjör ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 adet uzun namlulu silah ile 15 şarjör ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet G3 tüfek, 1 adet mauser uzun namlulu piyade tüfeği ve 15 adet şarjör ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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