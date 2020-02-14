Şanlıurfa'da 2 ayda 100 trafo ve 40 pano yandı

Şanlıurfa'da Aralık ve Ocak aylarında 100 trafo ile 40 elektrik panosu, aşırı yüke dayanamayarak yandı.

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Güneydoğu illerinde geleneksel ısınma araçlarının yerini elektrikli ısıtıcılar alınca, kayıt dışı tüketimin de etkisi ile ortaya çıkan aşırı yüke şebekeler dayanamıyor. Aşırı yüklenmeden kaynaklanan ciddi arızaların önüne geçmek için şebekelerde bulunan şalter gibi koruyucu sistemlere de ehliyetsiz kişiler müdahale edince, her gün elektrik trafoları ve panoları yanarak kullanılamaz hale geliyor. Sadece Şanlıurfa'da son 2 ayda yanan trafo sayısı 100, pano sayısı ise 40 olarak belirlendi.

Son pano yangını Viranşehir'de yaşandı

Şanlıurfa'da zaman zaman tüketicilerin de şikayet ettikleri elektrik kesintilerinin altında yatan en önemli sebeplerden birinin şebekelere, ısıtıcılardan dolayı binen aşırı yük olduğu ortaya çıktı. Kentte son 1 hafta içerisinde 10 adet dağıtım panosu yanarak kullanılamaz hale geldi. Viranşehir ilçesinde yaşanan son pano yangınını vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti.

İlçenin Paşa Konağı Caddesi'nde bulunan ve 250 aboneye elektrik sağlayan pano, gece aşırı yüke dayanamadı ve yanmaya başladı. Yangında elektrik yüklü kabloların birbirine temas etmesi sonucu yaşanan patlamalar, korkuya neden oldu. Olayı haber alan Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından yangın söndürüldü ve pano yenilenerek enerji akışı normale döndürüldü.

Son iki ayda 100 trafo ile 40 pano yandı

Bu arada, Aralık ve Ocak aylarında Şanlıurfa'da toplam 100 elektrik trafosu ile 40 dağıtım panosunun yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yine trafo veya panoların yanmasını önleyen 502 adet termik manyetik şalter de dışarıdan yapılan müdahaleler nedeniyle aşırı ısınma sonucunda yandı.

Dicle Elektrik yetkilileri, yoğun şikayet konusu olan bu tür arızaların yaşanmaması için aboneleri şebekeye usulsüz şekilde aşırı yük bindirecek müdahalelerden kaçınmaları gerektiği konusunda uyardı.