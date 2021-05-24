Şanlıurfa'da 2 bin 923 personel ile denetim

İl genelinde 3 iş yeri hakkında tedbirlere aykırı durum nedeniyle işlem yapan ekipler, 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 85 kişi ile maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 23 kişi hakkında idari işlem uyguladı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü 474 ekip halinde, 92 araç ve 1552 personelin görev aldığı denetimlerde, 23 Mayıs 2021 Pazar günü 444 ekipten oluşan, 92 araç ve bin 371 personel görev aldı.

Korona virüs testi pozitif çıkanlar ile bunlarla temaslı olanların takibini yapan çağrı merkezi ise 828 çağrı yaparak, 423 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.