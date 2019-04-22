Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işi duyanlar İŞKUR'a koştu

Şanlıurfa'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2 bin kişinin 6 aylık işe alınacağını duyan vatandaşlar İŞKUR binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 bin kişinin alınacağı duyuruldu. Başvuruların başlamasıyla birlikte binlerce Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü önüne geldi. Uzun kuyrukların oluştuğu bina önünde polisler de izdihama karşı önlem aldı. Başvuruların fazla olması halinde işe alınacak kişilerin noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirleneceği bildirildi.

Başvuru için kurum binasının önünde sırada bekleyen vatandaşlar, alınacak işçi sayısının 2 bin olmasından dolayı ümitli olduklarını söyledi.