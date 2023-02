Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı patlama kamerada

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı iş yerinde meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada, 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Korkunç patlama anı kamerada

Yaşanan şiddetli patlama anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Patlama sonrası işyerinde bulunan malzemelerin dışarıya doğru uçuştuğu görüldü.