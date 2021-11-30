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Şanlıurfa'da 2 milyon liralık change araç operasyonu

Şanlıurfa’da düzenlenen change araç operasyonunda çok sayıda parçalanmış araç ele geçirilirken olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen change araç operasyonunda çok sayıda parçalanmış araç ele geçirilirken olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Evren Sanayi Sitesindeki bazı işyerlerine change araç operasyonu düzenledi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda 21 adet yurt dışı kaynaklı motor, 4 adet araç kesik iskeleti, 13 adet motor şase numarası silinmiş motor bloğu, 7 adet sonradan motor numarası çakılı motor bloğu, 4 adet şase numarası silinmiş kupa, bir adet hacizli yakalamalı motor bloğu, bir adet gümrük kaçağı otomobil, bir adet change araç iskeleti, 1 adet yurtdışı kayıtsız şanzıman, 3 adet hacizli yakalamalı araç ruhsatı ele geçirildi. Operasyonda toplamda 10 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülürken ele geçirilen parçaların toplam piyasa değerinin 2 milyon lirayı bulduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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