Şanlıurfa'da 2 milyonluk change araç operasyonuna 5 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen 2 milyon liralık "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Kasım günü Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesinde bazı işyerlerine operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekiplerinin, birçoğu yurt dışından getirilen maddi değeri yaklaşık 2 milyon TL olan araçları parçalanarak haksız gelir elde eden kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.