İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet şarjör ile 323 adet mermi ele geçirildi, olayda gözaltına alınan C.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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