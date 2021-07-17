Şanlıurfa'da 200 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temeli atıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 200 kişiye istihdam sağlanması planlanan ayakkabı fabrikasının temeli atıldı.

Bozova'da İlçe Belediyesi tarafından yaklaşık 1500 metrekare alan üzerine yapılacak olan ayakkabı fabrikası 1. etapta 200 kişiye istihdam sağlanmış olacak. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatlarıyla fabrikanın Ekim ayına doğru faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayakkabı fabrikasının temel atma törenine Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Aksoy, “Söz verdiğimiz ve seçim vaatlerimizden biri olan istihdama yönelik ve işsizliği önlemek için ayakkabı fabrikamızın temelini atıyoruz. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu Projelerimizin devamı da gelecek. Bozova ilçemize hayırlı olsun, bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, personellerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Vatandaşlar başkan Aksoy'a istihdama yönelik yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

En kısa sürede 600 kişilik tekstil fabrikasının da temeli atılacağı öğrenildi.