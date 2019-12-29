Şanlıurfa'da 2019 Yılı Türkiye'nin dış politikası paneli

Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde ‘2019 Yılı Türkiye'nin Dış Politikası' paneli düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 2002 sonrası Türkiye'nin dış politikada dik duruşunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı ile olduğunu belirtti.

Mehmet Akif İnan Konferans salonunda düzenlenen panele, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, Belediye Meclis Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, stk başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelde Eyyübiye Belediyesinin tanıtım filmi yayınlandı. Panel Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un açılış konuşmasıyla devam etti. Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Türkiye'nin Dış Politikası paneline Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz moderatörlük yaptı. Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile özel bir kanalın genel yayın yönetmenliğini yapan Hasan Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı panel yaklaşık 2 saat sürdü. Panelin ardından günün anlam ve önemine binaen katılımcılara plaket takdim edildi. Açılışta konuşan Başkan Kuş, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Panelin açılışında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” 2019 Yılı Türkiye'nin Dış Politikası paneline hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden değerli katılımcıların sunum yapacağı panele katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi 2002 önce ve sonrası şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Öncesinde Avrupa'nın ve Dünyanın tüm isteklerine boyun eğen ve her şeyi kabul eden bir Türkiye'den 2002 sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarıyla birlikte artık masada oyun bozan ülke değil aynı zamanda masada oyun kuran ülke konumuna gelmiştir. Bir Türk vatandaşı olarak bizlere bu günleri yaşattığı için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum “ diye konuştu.