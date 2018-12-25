Şanlıurfa'da 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin yansımaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan etmesi ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Cumhurbaşkanımıza tüm Şanlıurfa halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Şanlıurfa'da büyük sevinçle karşılandı. Sınırın sıfır noktası Akçakale'deki temasları sırasında partisinin grup toplantısını canlı yayından takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de bir açıklama yapara,k 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin şehre çok büyük turizm katkısında bulunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa halkı adına teşekkür eden Başkan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfamıza bir müjdesi oldu. Cumhurbaşkanımıza halkımız adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Şanlıurfa 12 bin yıllık bir şehir. Şanlıurfa turizm alanında da gerek inanç merkezleri ile Hazreti İbrahim, Hazreti Eyüp ve Hazreti Şuayp Peygamberimizin ayak izlerinin olduğu bir şehir. Böylesine bir şehre bir yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Göbeklitepe yılı ilan edilmiş olması Şanlıurfa turizmine yapılabilecek en büyük katkıdır. Tekrardan sınırın sıfır noktasından teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.