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Şanlıurfa'da 202 kişiye 188 bin 582 TL para cezası kesildi

Şanlıurfa’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 202 kişiye para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 202 kişiye para cezası kesildi.


Kontrollü sosyal hayat sürecinde alınacak tedbirlerin aksatılmadan uygulanmasına yönelik denetimlerin devam ettiği Şanlıurfa ve ilçelerinde, kaymakamlıkların organize ettiği 235'i araçlı olmak üzere 279 denetim ekibi, 4 bin 41 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi. Kuralları ihlal ettikleri belirlenen 3 iş yeri ve 70 kişi hakkında cezai işlem uygulayan ekipler, 67 bin 250 TL tutarında idari para cezası kesti.


Maske ve sosyal mesafe denetimleri kapsamında 202 kişiye 188 bin 582 TL para cezasının kesildiği il genelinde, 539 personelden oluşan 160 ekibin görev aldığı izolasyon denetimlerinde de korona virüs pozitif tanısı ve temas tespit edilerek evde izolasyon tedbirine tabi tutulan 9 kişi hakkında da idari işlem yapıldı. Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenenler adreslerine çağrılarak, her birine 3 bin 150 TL para cezası yazıldı. Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları telefonla arayarak, denetimlerini sürdürmeye devam eden pandemi çağrı merkezi de son 24 saatte 584 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

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