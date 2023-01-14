Şanlıurfa'da 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti lansman programı gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan öncülüğünde, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla düzenlenen program, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, şehrin birçok kesiminden yoğun katılım sağlandı. Semazen gösterisinin gerçekleştirildiği program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa tanıtım videosunun gösterimi yapıldı. Belediye Başkanı Beyazgül'ün ve Vali Ayhan'ın konuşmaları ile devam eden program, ünlü sanatçı Ahmet Özhan'ın konseri ile sona buldu.

“Tüm Paydaşlarımız ile Birlikte 2023'e Hazırız”

Protokol konuşmaları Beyazgül ile başladı. Beyazgül yaptığı konuşmada, “Şanlıurfa 2023 İslam Turizm Kenti ilan edilmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm kişi ve kurumlara ayrıca 57 İslam ülkesi turizm bakanlarına ve en üst makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam ülkeleri iş birliği teşkilatı tarafından Şanlıurfa'nın turizm kenti olarak ilan edilmesi, Şanlıurfa'ya yeni bir ivme ve cazibe kazandıracaktır” dedi.

Beyazgül'ün ardından protokol konuşmalarını gerçekleştiren Vali Salih Ayhan ise konuşmalarında birliktelik vurgusu yaptı. Vali Ayhan, “Allah'a şükürler olsun ki bu bereketli topraklarda, sizin gibi güzel insanlar için hizmet edebilme şerefine nail oldum. Hem de böylesi büyük ve gururlu bir senede. 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti payesine layık görülen şehrimizi, şanımıza yakışır şekilde sahneye çıkarmak için dört bir koldan hazırlıklarımız devam ediyor. Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Şanlıurfa'mız, içinde inanılmaz değerler barındıran büyük bir kutu gibidir. Bu kutu, çok sayıda kültürler, medeniyetler, eserler muhteva ediyor. Şimdi bu kutuyu açarak sahip olduklarımızı en güzel şekilde tüm dünyaya sergileme vakti. Balıklıgöl'den Harran'a, Göbeklitepe'den Halfeti'ye dört bir yanında çeşit çeşit hazineler barındıran bu şehir, çok sayıda insanın ilgisini üzerinde toplayabilecek potansiyelde bir şehir. Birçok medeniyetten katman katman izler taşıyan bu topraklar, kendisine emanet edilen değerleri geçmişten günümüze iftiharla taşıyor. Böyle bir şehrin parçası olduğumuz için çok şanslıyız. Aziz hemşerilerim, bizler Türk milleti olarak, kökleri bu toprakların en derin yerlerine uzanan ulu bir çınar gibiyiz” diyerek 2023'ün Şanlıurfa için önemli bir yıl olduğunu belirtti.

Ahmet Özhan büyük ilgi gördü

Vali Ayhan'ın konuşmalarının ardından Ahmet Özhan sahne alarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Güzel bir atmosferle devam eden konsere katılımcıların da büyük ilgisi oldu. Konserin ardından program son buldu.