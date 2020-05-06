Şanlıurfa'da 204 bin haneye destek ödemesi yapıldı

Korona virüs salgınının, vatandaşlar üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ekonomik istikrar paketi kapsamında, Şanlıurfa'da 204 bin haneye 1000'er TL destek ödemesi yapıldı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevlendirilen memur, polis, bekçi, imam gibi kamu görevlilerinin tek tek ziyaret ederek ulaştığı hanelere, Faz 1 kapsamında 155 milyon TL, Faz 2 kapsamında 49 milyon TL olmak üzere toplam 204 milyon TL tutarında destek ödemesi yapıldı.

Korona virüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla SYDV tarafından 15 Mart - 5 Mayıs 2020 tarihine kadar nakdi yardımlardan en fazla faydalanan ilçe, 10 bin 130 haneye yapılan 2 milyon 446 bin 640 TL'lik destek ile Eyyübiye olurken, 92 haneye 63 bin 100 TL'lik yardımla Akçakale en az faydalanan ilçe oldu.

Şanlıurfa'da SYDV tarafından yapılan 1 milyon 259 bin 604 TL tutarındaki ayni yardımların dağıtımında 4 bin haneye 520 bin TL'lik ayni yardım ile Suruç ilk sırada gelirken, son sırada 28 haneye 4 bin 80 TL tutarındaki yardımla Karaköprü ilçesi yer aldı.

Salgın riskinin daha geniş kitlelere yayılmasını önlemek, risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları korumak ve salgın tedbirleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayanları desteklemek gibi amaçlarla Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek talebinde bulunan 142 bin 740 vatandaşa, 65 yaş üstü 93 bin 963 vatandaşa ve 415 gazi-şehit yakınına sosyal destek ödemeleri yapıldı.

Korona virüs salgını karşısında ekonomik yönden sıkıntı yaşayan ailelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla devlet-millet birlikteliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Şanlıurfa'da, 5 Mayıs 2020 tarihine kadar il genelinde 87 bin 706 haneye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda kolilerinin 8 bin 502 adedi SYDV tarafından temin edilirken, 3580'i hayırseverler, 33.772 adedi ilçe belediyeleri, 28 bin 542 adedi Büyükşehir Belediyesi, 12 bin 680'i STK'lar ve 600 adedi ise Valilik Açık Kapı Birimi tarafından karşılandı.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, 112, 155, 156 ve diğer kurum kuruluşlara yaptıkları 107 bin 861 destek talebinden uygun bulunan 92 bin 708'i de Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirildi.