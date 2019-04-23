Şanlıurfa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'ncu yıldönümü Şanlıurfa'da çeşitlik etkinlik kutlandı. 11 Nisan Stadyumunda düzenlenen organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tören akışı çocukların şiir okuması ve çeşitli gösterilerle devam etti. Organizasyonda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz, çocuklarla oynayıp, 23 Nisan şarkılarına eşlik etti. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, "Yarınlarımızın umudu, bugünümüzün neşesi öğrencilerimizin çocuklarımızın günü kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 99. yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Sabri Kirişçi, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ve öğrenciler katıldı.