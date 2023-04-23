Şanlıurfa'da 23 Nisan'a özel “Galaktik Tayfa” sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde çocuklara Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nda “Galaktik Tayfa” animasyon filmi izletildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfalı çocuklar, hafta sonuna denk gelen ulusal bayram dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sinema etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Şanlıurfa'da deprem ve selden psikolojik olarak etkilenen minikler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nda film izleyip 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Aileleriyle birlikte sinema salonunun yolunu tutan minikler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa serisinin 3. sinema filmi olan Galaktik Tayfa animasyon filmini izledi. Sinema kapısında palyaço ekibiyle karşılaşan çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yüz boyama etkinliği de yapıldı. Çocuklara ve ailelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır, gazoz ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Milli teknoloji hamlelerine ve uzay temasına vurgu yapılan Galaktik Tayfa sinema filmi çocukların uzay ve bilime olan ilgisinin artırılmasını hedefliyor.