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Şanlıurfa'da 24 joker tutuklandı

Şanlıurfa’da Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlara başkasının yerine girmeye çalışan 24 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlara başkasının yerine girmeye çalışan 24 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen son sınavlara sahte evrak ve kimlik düzenleyerek başkasının yerine girmeye çalışan 24 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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