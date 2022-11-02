İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da 24 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa’da yol kontrolünde durdurulan araçta 24 göçmen yakalandı.

Şanlıurfa'da yol kontrolünde durdurulan araçta 24 göçmen yakalandı.


Şanlıurfa İI Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suruç ilçesinde yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan bir araçta yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderilmek üzere Şanlıurfa il Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen organizatörler M.E. ve S.C.'de gözaltına alındı.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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