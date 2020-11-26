Şanlıurfa'da 26 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki tutuklama

Şanlıurfa'da tırda meyve kasalarının arasına gizlenmiş 26 kilogram skunk ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada 26 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Skunk adı verilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.