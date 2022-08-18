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Şanlıurfa'da 28 göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen 28 göçmen, Şanlıurfa’da yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen 28 göçmen, Şanlıurfa'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar kırsal Mahallesindeki bir fıstık bahçesinde yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenler olduğunu belirledi. Bölgede arama yapan ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş 28 göçmen yakaladı. Gözaltına alınan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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