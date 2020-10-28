Şanlıurfa'da 29 Ekim kutlamaları başladı

Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, Şanlıurfa'da şehitlik anıtına valilik, garnizon komutanlığı ve büyükşehir belediyesinin çelenk sunumu ile başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile korona virüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda protokol üyesinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.Tören sonunda şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, şehit aileleri ile de görüşerek bayramlarını tebrik ettiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında, 29 Ekim 2020 günü saat 10.15'te Şanlıurfa Valiliğinde Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tebrikleri kabul edecek. Valilik önünde saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri seslendirmesi ile devam edecek program, Vali Erin'in yapacağı konuşma ile sona erecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun şehrin genelinde yaşanması amacıyla, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde organize edilen kutlama programı ile caddeler, evler ve iş yerleri Türk Bayrakları ile donatılmaya başladı. Bayram coşkusu, 29 Ekim günü boyunca il genelinde ses, ışık ve havai fişek gösterileri ile devam edecek.

“Çocuklarımızın hafızalarında renkli bir bayram anısı olacak”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümünü kutlamanın büyük sevinç ve heyecanının yaşandığını dile getirdi. Vali Erin, bu yılki bayram kutlamalarının, çocukların hafızalarında unutulmaz ve renkli bir bayram anısı olarak kalacağına inandığını ifade ederek, “Temelini, Türk Milletinin kahramanlığı ve yüksek kültüründen alan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamanın büyük sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Aziz milletimizin ve onun kıymetli ordusunun birlikte yürüttüğü büyük kahramanlığın sonucu ilan ettiğimiz Cumhuriyet, ülkemizin aydınlık geleceğine doğru atılan ilk adım olarak kabul edilmiştir. Şanlı tarihimizin bir dönüm noktası olan 29 Ekim 1923 tarihi, uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşamış milletimizin hızla kalkınma sürecine girdiği, her alanda kendi yol haritasını belirlemeye başladığı, geleceğe güvenle bakan, güçlü bir devlet olmamızın yolunu açmıştır. Milli birlik ve beraberlik şuuruyla her yıl kutladığımız böylesi özel bir bayramı, bugün ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgını nedeniyle caddelerimizde, okullarımızda büyük katılımlarla kutlayamıyoruz. Büyük zorluk ve sıkıntılar yaşayarak, büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak, önce insanımızı yaşatmakla mümkündür. Salgın tedbirleri kapsamında bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu kaybetmemek amacıyla, tüm Şanlıurfalı hemşerilerimden evlerinin balkon ve camlarını, iş yerlerini şanlı Türk Bayrağımızla donatmalarını istirham ediyorum. Işık, ses ve havai fişek gösterileriyle gün boyu devam edecek kutlamalarımızın, çocuklarımızın hafızalarında unutulmaz, renkli bir bayram anısı olarak kalacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yıl dönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere; milletimizin istiklal ve istikbali için çaba sarf ederek hayatlarını bu uğurda vakfeden tüm ecdadımızı saygıyla anıyor; şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir hayat diliyorum. Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.