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Şanlıurfa'da 2'si kadın 3 PKK'lı silahlarıyla yakalandı

Şanlıurfa’da 2’si kadın 3 PKK’lı, silahlarıyla birlikte yakalandı.

Şanlıurfa'da 2'si kadın 3 PKK'lı, silahlarıyla birlikte yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellemesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK silahla terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmalarına yönelik terör örgütünün sözde kırsal alanına katılım yaparak uzun yıllar terör örgütü içerisinde silahlı olarak örgütsel faaliyet yürüten 2'si kadın 3 terörist Şanlıurfa'da yakalandı.


Yakalanan teröristlerin adreslerinde 1 adet HK 416 tüfek, 1 adet M16 tüfek, 56 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.


Öte yandan yakalanan teröristlerin ifadelerinde, genel olarak sivil halkın PKK/PYD/YPG terör örgütünden kaçmak istedikleri, yerel halka ise örgütü istemedikleri şeklinde beyanlarda bulunduğu bildirildi. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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