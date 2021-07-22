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Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Mardin karayolu üzerindeki Sadunpaşa kavşağında yaşandı. Altan B.'nin kullandığı 34 KN 6186 plakalı Toyota marka otomobil ve Levent D.'nin kullandığı 01 LD 555 plakalı Opel marka otomobil ile Gökhan D.'nin kullandığı 07 HYK 71 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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